Kayseri'de alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anbar Mahallesi'ndeki bir hırdavat dükkanından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık şüphelisinin E.D. olduğunu tespit etti.

Polis, zanlının çaldığı malzemeleri internet üzerinden satmaya çalıştığını belirledi.

E.D, ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.