Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 01:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de çaldığı malzemeleri internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de bir hırdavat dükkanından çaldığı malzemeleri internet üzerinden satmaya çalıştığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anbar Mahallesi'ndeki bir hırdavat dükkanından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık şüphelisinin E.D. olduğunu tespit etti.
Polis, zanlının çaldığı malzemeleri internet üzerinden satmaya çalıştığını belirledi.
E.D, ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri Polis Hırsızlık Emniyet Genel Müdürlüğü
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