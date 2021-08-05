Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 01:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da jandarma orman denetimlerini sürdürdü
[Fotoğraf: AA]
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olası yangınlara karşı ormanlık alanlardaki denetimlerini gece de sürdürdü.
Ekipler, kentin farlı bölgelerinde bulunan ormanlık alanları 24 saat aralıksız denetliyor.
Gece, ormanlık alanlarda araçla ve yaya olarak devriye gezen jandarma, şüpheli gördükleri araçları durdurarak, arama yapıyor.
Etiketler: Denetim Jandarma Genel Komutanlığı Malatya
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