Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 01:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaçak kazı yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalarda Obruk Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Jandarma, Ö.T, H.M.K, İ.P. ve Y.A'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında dürbün, el dedektörü, dedektöre ait arama başlığı, balyoz ve kürek gibi malzemeler ele geçirildi.
Etiketler: Kayseri Polis Kaçak Kazı Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 72,44 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz