Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bebek arabalı kadının cep telefonunu kapkaçla çalan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de bebek arabalı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.
Hacı Saki Mahallesi'nde bebek arabalı kadınının görüşme yaptığı cep telefonu, C.S. (27) tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın bildirilmesi üzerine yaptığı çalışmada şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kameralarına, zanlının cep telefonunu çaldıktan sonraki kaçma anı yansıdı.
Etiketler: Kayseri Kaçakçılık
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