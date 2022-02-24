Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 14 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, mağdurlara ait 3 senet, dijital materyaller ile ruhsatsız pompalı av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.