Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta jandarma ekiplerinin operasyonlarında 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 gram uyuşturucu ele geçirdi, 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Sivas'ın Hafik, Yıldızeli ve Koyulhisar ilçelerinde jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi kapsamında uygulama noktalarında durdukları araçlarda arama yaptı.
Aramalarda 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara Sivas Uyuşturucu
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