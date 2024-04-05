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Güncel
AA 05.04.2024 13:15

Kayseri'de avukatlar günü kutlandı

Kayseri'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri'de avukatlar günü kutlandı
[Fotograf: AA]

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Köse, yaptığı konuşmada, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu Hüseyin Keskin'in ölümü nedeniyle Avukatlar Günü'nü kutlayamadıklarını söyledi.

Baro avukatları olarak çok genç bir meslektaşlarını kaybetmenin acısıyla uyandıklarını söyleyen Köse, "Bugün sözlerin, kelimelerin ve yazının kifayet etmeyeceği büyük bir acı var. Avukat Hüseyin Keskin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum. Ailesinin ve meslektaşlarımın acısını paylaşıyorum" diye konuştu.

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