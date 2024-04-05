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Güncel
AA 05.04.2024 12:58

Tekirdağ'da Polis Haftası kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Tekirdağ'da Polis Haftası kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi
[Fotograf: AA]

Şehitlikte düzenlenen törende şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra Orta Camisi'nde şehit için mevlit okutuldu.

Tekirdağ'da Polis Haftası kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi

Programda, müftülük görevlilerince ilahiler seslendirildi.

Programa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri, emniyet personeli, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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