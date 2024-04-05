Hakkari'de İl Özel İdaresi ve belediyenin filosuna 12 araç eklendi

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Tekser mevkisindeki otogarda düzenlenen törende yaptığı açıklamada, kentte daha önce yapılan su çalışmalarına ek olarak 3,5 milyon liralık yatırımla Berçelan'daki su hatlarını belli bir noktaya getirdiklerini söyledi.

Zaman kısıtlı olduğu için sisteme aktarılamadığını belirten Çelik, "Oraya depo ve klorlama sistemi yapıldığı zaman hatta 100 litre ilave su eklenecek. Devlet Su İşleri de ana hatta yenileme çalışmaları yaptı. Orada da kış nedeniyle hattı bağlayamadık. O da bağlandığı zaman saniyede 200 litre su gelecek şehrimize. İçme suyunun ulaşamadığı alanlarda arkadaşlarımızın tespit ettiği yaklaşık 230 ailemizin ihtiyaç duyduğu depoları, diğer malzemeleriyle sağladık." dedi.

Belediyenin son 5 yılda yaptığı en önemli işlerden birinin de kentteki çöplerin belediye tarafından toplanır hale gelmesi olduğuna vurgu yapan Çelik, bu işin belediyeye ekonomik olarak ciddi yük olduğunu aktardı.

2020'den beri alınan araçlarla çöp toplama işinin özelleştirilmesinden vazgeçildiğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Belediyenin en büyük kazanımlarından birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Bugün sıkıştırmalı büyük bir çöp aracı ve çöp taksi alındı ve araç filosuna eklendi. Belediyenin 2020'den beri başardığı başka bir konu da toplu ulaşımı kendi otobüsleriyle yapması. Son aldığımız 6 otobüsle 18 araçlık filomuz oldu. Belediyemiz son 5 yılda şehir genelinde 95 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptı. Yaklaşık 6 kilometrelik yeni imar yolu açıldı. 3,5 kilometre içme suyu drenaj hattı ve 3,5 kilometrenin üzerinde kanalizasyon hattı yapılması da önemli. Hayvan barınağı ve mezhabahanın da yine bu dönemin en önemli icraatlarından olduğunu düşünüyorum. Son 5 yılda toplamda 34 yeni araç belediye filosuna eklenmiş."

Kentte 1136 üniversite öğrencisine 4,5 milyon liralık destek sunduklarını dile getiren Çelik, ramazanda ihtiyaç sahibi 2 bin 700 aileye yardım kolisi dağıttıklarını, spor kulüplerine de katkıda bulunduklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin desteğiyle kentte zor durumdaki 300 haneye doğalgaz ulaştırılması konusunda destek sunduklarını aktaran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemiz 5 yıllık süreçte 473 milyon 158 bin liralık bir yatırım gerçekleştirmiş durumda. Belediye personelimizin hiçbiri mağdur edilmedi. Nisan ayı maaşları ödendikten sonra belediyemizin kasasını 12 milyon lirayla devredeceğiz. Belediyemizin şu anda toplam 264 milyon lira borcu var. Bu borcun büyük kısmı vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler Birliği ve İller Bankasına olan borçlar. Bunun büyük bir kısmı 2015-2016'dan geliyor. Piyasaya hiç borcumuz yok. Hem merkezde hem de ilçe ve beldelerde seçilen arkadaşlarımıza hepsine şükranlarımı sunuyorum, başarılar diliyorum. Yaklaşık 10 yıldır işlenmeyen İl Özel İdaresi bünyesindeki asfalt plentimizi faaliyete geçireceğiz. Onun için asfaltla ilgili tüm ekipmanları satın aldık. Köylerimizin daha iyi hizmet almaları için, köy yollarımızda sıcak asfalt oranını yükseltmek için seferberlik başlatacağız. Bu yıl için hedefimiz 100 kilometre sıcak asfalt dökmek."

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu duanın ardından, İl Özel İdaresince alının 4 pikap, otobüs, 2 minibüs, silindir, asfalt serme aracı ve forklift ile belediye tarafından alınan sıkıştırmalı çöp transfer aracı ile çöp taksi hizmete alındı.

Törene, Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve kurum personeli katıldı.