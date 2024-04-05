Açık 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 05.04.2024 12:06

Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Yusufeli karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan anı ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum karayolunun 1. kilometresinde sabah saatlerinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yol geçici olarak ulaşıma kapanırken, bölgede uzun araç kuyruklar oluşmasına neden oldu. Karayolları ekipleri tarafından yol temizleme çalışmaları başlatılırken, uzun uğraşlar sonrasında yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Bölgede düşmeye devam eden kaya ve taş parçaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, heyelan riskinin devam ettiği yolda temizleme çalışmaları Karayolları ekiplerince sürdürülüyor.

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da konservatuvar öğrencileri "özel çocuklara" konser verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
81 ilde bayram öncesi fahiş fiyat denetimi
13:27
BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi
13:24
İzmir'de 10,8 milyon makaron ele geçirildi
13:24
Kış-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
13:19
Beşiktaş'ta yanan gece kulübünde inceleme devam ediyor
12:59
İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi
Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi
FOTO FOKUS
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
Mescid-i Aksa'da ramazan buruk geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ