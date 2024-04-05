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Güncel
AA 05.04.2024 11:36

Sivas'ta hayvansever mahalle leylekler için yuva yaptı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde vatandaşlar, leyleklerin akıma kapılmaması için aydınlatma direğine yuva aparatı yerleştirdi.

Sivas'ta hayvansever mahalle leylekler için yuva yaptı
[Fotograf: AA]

Gültekin Mahallesi sakinleri, elektrik direğinde bulunan yuvalarda konaklayan leyleklerin akıma maruz kalmalarını önlemek için yuva aparatı hazırlattı.

Aparat, elektrik iletim şirketi tarafından direğe yerleştirildi. Mahalle muhtarı Talip Kılıç ilgili kurumlarla koordineli şekilde leylek yuvası aparatını direğe monte ettiklerini söyledi.

Kılıç, leyleklerin elektrik akımına kapılarak ölmemesi için gayret ettiklerini aktardı.

Sivas'ta hayvansever mahalle leylekler için yuva yaptı

"Leylek yuvaları her sene artıyor"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Gültekin ise, şunları söyledi:

"Leylekler için iki yuva aparatı yaptırdık, birini direğe yerleştirdik. Mahallemizde leylek yuvaları yoğunlukta ve her sene artıyor. Bunun için girişimde bulunduk."

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