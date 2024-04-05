Sivas'ta hayvansever mahalle leylekler için yuva yaptı

Gültekin Mahallesi sakinleri, elektrik direğinde bulunan yuvalarda konaklayan leyleklerin akıma maruz kalmalarını önlemek için yuva aparatı hazırlattı.

Aparat, elektrik iletim şirketi tarafından direğe yerleştirildi. Mahalle muhtarı Talip Kılıç ilgili kurumlarla koordineli şekilde leylek yuvası aparatını direğe monte ettiklerini söyledi.

Kılıç, leyleklerin elektrik akımına kapılarak ölmemesi için gayret ettiklerini aktardı.

"Leylek yuvaları her sene artıyor"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Gültekin ise, şunları söyledi:

"Leylekler için iki yuva aparatı yaptırdık, birini direğe yerleştirdik. Mahallemizde leylek yuvaları yoğunlukta ve her sene artıyor. Bunun için girişimde bulunduk."