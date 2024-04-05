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Güncel
AA 05.04.2024 13:04

Karabük'te cezaevinden firar eden hükümlü Düzce'de yakalandı

Karabük'te cezaevinden firar eden 3 kişi, polisin 10 kilometrelik kovalamacasıyla Düzce'de yakalandı.

Karabük'te cezaevinden firar eden hükümlü Düzce'de yakalandı
[Fotoğraf: Getty Images]

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

Ekipler, takibe aldıkları otomobili yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu durdurdu.

Otomobilin arka kapısından inerek çalılık alana kaçan A.E.O. ekiplerce yakalandı.

Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde A.E.O.'nun 19 suç kaydının bulunduğunu ve hükümlü olduğunu tespit etti.

A.E.O. ifadesinde, gece saatlerinde Karabük Eskipazar Açık Cezaevinden firar ettiğini, otomobile de otostopla durdurup bindiğini söylediği öğrenildi.

Otomobili kullanan A.K.'nin ise ehliyetsiz olduğu ve 5 suçtan arandığı, otomobildeki N.T.'nin de 6 suçtan araması olduğu belirlendi.

Üç kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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