Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, Murat T. idaresindeki 38 P 0050, Murat Y. yönetimindeki 38 P 2228, Muhammet E. kontrolündeki 38 GA 815, Murat D'nin kullandığı 38 P 0922, Yaşar A. idaresindeki 38 P 1113 plakalı işçi servisleri ile Şahin Y. yönetimindeki 33 AUE 83 plakalı tır çarpıştı.

Kazada sürücüler ile servisteki bazı işçilerin de aralarında bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazada refüjdeki bazı ağaçlar ve yol aydınlatma direkleri devrildi.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.