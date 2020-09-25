Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndeki devir teslim törenine Eskici ile Kabakçı'nın yanı sıra müdürlük personeli katıldı.

Eskici burada yaptığı konuşmada 7 yıldır Kayseri'de görev yaptığını anımsatarak, "Görev sürem boyunca halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışıyla şehrimiz, vatandaşımız, gençliğimiz, ülkemiz, bayrağımız, bağımsızlığımız için mücadele ettik. Bu bir bayrak değişimi. Kayseri'deki bayrak ben teslim ettikten sonra daha da yükseklere çıkacak. Kayseri'de tesisleşmenin, sporsal faaliyetlerin daha da artacağından hiç şüphem yok." diye konuştu.

Kabakçı ise Kayseri'nin bir spor kenti olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır spor camiası içerisinde olduğunu vurgulayan Kabakçı, "Benim için bu spor şehrinde görev yapmak ayrıca heyecan verici. Bu görevimizi sahada canla başla sürdüreceğiz. Bunu yaparken de şehrimizin sportif alt yapısı, gençlik kapasitesi ve diğer yurt birimleri başta olmak üzere üstüne koyarak yapmak istiyoruz. Burada önemli olan gençliğimize bu hizmeti layıkıyla sunabilmek. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kabakçı, Eskici'yi yeni görev yeri olan İzmir'e uğurladı.