İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla İstanbul'a gönderilmek üzere x-ray cihazına bırakılan 2 koliyi şüphe üzerine aradı.

M.A.B. tarafından gönderileceği tespit edilen kolilerde 224 kaçak botoks dolgu ürünü bulundu.

Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.