Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelerin koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaçlarını temin etmeyi sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki 27 noktadan her gün 850 aileye 4 bin 500 adet ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Belediye, ihtiyaç sahibi yalnız yaşayan 65 yaş ve üstündeki yaşlıların evlerine yemek servisi de yapıyor.

Belediye ekiplerince hazırlanan en az 3 çeşit yemek, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 80 yaşlının evlerine götürülüyor.