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Güncel
DHA 22.08.2024 10:06

Kayalıklardan düşen yaralı, sedyeyle 1,5 saat taşınarak kurtarıldı

Tunceli’de Düzgün Baba Dağı’na çıkan Yıldız Ş, dengesini kaybedip düşerek yaralandı.

Kayalıklardan düşen yaralı, sedyeyle 1,5 saat taşınarak kurtarıldı

Bölgeye sevk edilen ekiplerin sedyeyle yaklaşık 1,5 saat taşıyıp ambulansa ulaştırdığı Şahin, hastanede tedaviye alındı.

İstanbul’da yaşayan Yıldız Ş, geldiği Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesindeki Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı’na tırmandı. Tırmanışta dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Yıldız Ş’in bileğinde kırık oluştu.

Beraberindekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın ulaşamadığı bölgeye giden ekipler, müdahalenin ardından sedyeye koydukları Yıldız Ş’yi 1,5 saat boyunca taşıyıp ambulansa ulaştırdı. Yıldız Ş, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yıldız Ş’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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