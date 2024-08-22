Kırklareli'nde gölet ve barajlara 205 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Pınarhisar ilçesinin Çayırlı Barajı'na İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan temin edilen balıklar salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı konuşmada baraj ve göllerdeki balıklandırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gölet ve barajlara bırakılan balıkların korunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Karaca, tatlı sulardaki balık popülasyonunu artırmak için çalıştıklarını kaydetti.