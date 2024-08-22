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Güncel
İHA 22.08.2024 00:20

Amasra'da yollar yoğun bakıma alındı

Karadeniz'in en gözde turistik kentlerinden olan Bartın'ın Amasra ilçesinde, doğalgaz ve su çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda, yoğun bir şekilde bakım ve onarım çalışması yürütülüyor.

Amasra'da yollar yoğun bakıma alındı

Turist sayısında Türkiye'nin güneyindeki tatil kentleri ile yarışmaya başlayan Bartın'ın Amasra ilçesinde havaların ısınmasıyla başlayan doğalgaz hattı yapım ve su hattı onarım çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar nedeniyle bozulan yollarda ise Amasra Belediyesi tarafından yoğun bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. çalışmaları yerinde inceleyen Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile çalışmalarda sona gelindiğini ifade etti. Çalışmaları ile ilgili resimlere de yer veren Çakır, "Biz çalışıyoruz Amasra güzelleşiyor` etiketiyle yaptığı paylaşımlarda, `Kaleşah ve Kum Mahalleleri, doğalgaz ve su arıza çalışmaları sonrası bozulan yollarımızı tamir etmeye devam. Az kaldı Çeşmi Cihan" ifadelerini kullandı. 

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