Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Divriği ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Selimoğlu köyünde hayvanlarını otlatan Ş.A, keçilerinden birinin kayalıklarda mahsur kalması üzerine AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden ekipler, halat yardımıyla keçinin bulunduğu kayalıklara indi.
AFAD ekipleri, beline halat bağlayarak kurtardıkları keçiyi sahibine teslim etti.
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