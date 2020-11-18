Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin kısa zaman sonra modern görünüme kavuşacağını belirtti.

Belediye olarak tarihi mahalle ve sokaklara önem verdiklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ağırnas ve Gesi Kayabağ'da çalışmalara devam ediyoruz. Kayabağ Mahallemize bu yaz çok güzel işler yaptık. Özellikle 7 kilometre yol yapmıştık. Tarihi bölgelerinde ise farklı çalışmalarımız var. Buradaki eski duvarlar yıkılmıştı. Burayı komple orijinaline uygun bir şekilde taş duvar olarak ördük. Kayabağ'ın doğal taşından güzel bir duvar çalışması yapıyoruz. Buradaki tarihi dokuyu koruyoruz. Aynı zamanda bu bölgenin altyapısını da değiştiriyoruz. Dolayısıyla tarihi eserlere hem sahip çıkıyor hem de mahallelerdeki sokak sağlıklaştırma projelerini yapıyoruz. Sadece Gesi değil Vekse, Ağırnas, Küçükbürüngüz, Büyükbürüngüz, Gürpınar gibi ne kadar mahallemiz varsa özellikle ana akslardan başlamak üzere tarihi duvarların ve binaların restorasyonunu yapmak için mücadele ediyoruz."