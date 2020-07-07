Diyarbakır'da bulunan tarihi Taşköprü, doğal güzellikleri ve berrak suyu ile bölgenin kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşları ağırlıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri arasında bulunan Taşköprü, vatandaşların serinlemek için tercih ettiği mekanların başında geliyor.

Kulp ilçesini Silvan ile Hazro'ya bağlayan ve adını bulunduğu köyün isminden alan Sarum Çayı üzerindeki Taşköprü, özellikle hafta sonları çevre il ve ilçelerden piknik yapmak için gelen ziyaretçilerin uğrak yeri haline geldi.

Sultan 2. Abdülhamid döneminde yapılan ve çevresindeki kayalarda mağara devri izlere rastlanan Taşköprü, yüksekliği 200 metreye ulaşan boğazı, berrak suyu ve kendisine has doğal güzellikleriyle ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Serinlemek için Taşköprü'yü tercih edenler seyri doyumsuz manzara eşliğinde piknik yapıyor, berrak Sarum Çayı'nda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

"Diyarbakır'ın yaz sıcaklığı insanı kavuruyor. Buraya gelip serinliyoruz"

Taşköprü'nün ziyaretçilerinden Ahmet Korkutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta sonu düzenli olarak piknik yapmak için bu mekana geldiklerini söyledi.

"Doğal güzelliği ve suyu ile batıdaki birçok yerden daha güzeldir." diyen Korkutan arkadaşlarını da bu güzel mekana davet ettiğini, birlikte güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Korkutan, "Buraya cennetten bir köşe diyebiliriz. Arkadaşlarımızla, ailemizle gelip piknik yapıyor, suya giriyor, ferahlıyoruz. Diyarbakır'ın yaz sıcaklığı insanı kavuruyor. Buraya gelip serinliyoruz." dedi.

Herkese Taşköprü'yü ziyaret etmelerini tavsiye eden Korkutan, "Bu doğal güzelliği kaçırmamaları gerekiyor. Gelip burayı gördüklerinde mutlaka ikinci defa gelirler." diye konuştu.

"Kentimizde deniz olmadığı için burayı tercih ediyoruz"

Feyzi Yıldırmaz ise yaz aylarında her hafta sonu piknik yapmaya Taşköprü'ye geldiklerini dile getirdi.

Yıldırmaz, "Suyu temiz olduğu için Batman, Mardin ve Diyarbakır gibi birçok ilden buraya geliyorlar. Suyu, doğal alanı çok güzel. Kentimizde deniz de olmadığı için burayı tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

Davut Korkutan da köprünün tarihi bir eser olduğunu, temiz suyu ve doğal manzarası nedeniyle piknik yapmak için sürekli bu mekanı tercih ettiklerini söyledi.

54 yaşında olduğunu, 40 yıldır ailesiyle Taşköprü'ye geldiğini anlatan Korkutan, "Piknik yapmak ve serinlemek için güzel bir yer. Suyu çok güzel, çok temiz, şelaleleri var. Sabah 05.00'te arkadaşımı buraya gönderdim yer bulması için. Batman, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa gibi birçok ilden vatandaşlar buraya geliyor." diye konuştu.

