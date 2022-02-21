Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'nun karla kaplı ormanları havadan görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.
Kar yağışının ardından, yüzde 67'si ormanlarla kaplı kentin beyaza bürünmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Cide, Şenpazar ile Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolundaki ormanlık alan da kar altındaki görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Dağın kar ile birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, drone ile görüntülendi.
Etiketler: Kastamonu Kar Yağışı
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