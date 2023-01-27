İlçede geçen yıla göre bu yıl hava sıcaklıkları daha yüksek seyrediyor. İlçe merkezine geçen yıl aralık ayında yağan az miktardaki kar da kısa sürede eridi.

Saman Mahallesi Muhtarı İsa Matur, ilçede her yıl yoğun kar yağışı olduğunu, ancak bu yıl kar yağmayışının kendilerini şaşırttığını söyledi.

Matur, "40 yıldır Küre ilçesinde ikamet ediyorum, bu seneye kadar böyle karsız dönem görmedim. Her yıl 2-3 metre kar oluyordu. Bizden yaşlılar da havayı bu şekilde görmemiş. Geçen yıl 2 metreden fazla kar vardı. Araçlarımızı günlerce çıkartamadık. İnşallah Küre en yakın zamanda kara kavuşur" ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl karda arabamı kaybetmiştim"

İlçe sakinlerinden Fatih Ahmet Sunar, 4 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, geçen yıl kar nedeniyle aracını bulmakta güçlük çektiğini anlattı. Sunar, "Geçen yıl karda arabamı kaybetmiştim, üçüncü denemede bulmuştum. Bu yıl çok kurak bir dönem yaşıyoruz. İlk defa burayı bu şekilde görüyorum. Yağmurun, karın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Bu sene kar yağsın da ben arabamı dördüncü, beşinci denemede bulayım" dedi.

Naciye Özdemir de geçen yıl yoğun kar nedeniyle evinin çatısında biriken karı kürediklerini anlatarak, "Bu yıl kar yağışı yok. Ocak ayı buranın en soğuk dönemi olurdu. Keşke kar yağsaydı da çatıları küreseydik. Bu sene yağmur bile yağmıyor" diye konuştu.

Kastamonu'nun en fazla kar yağışı alan bölgelerinden Küre ilçesinde araçlar kış döneminde neredeyse tamamen kar altında kalıyor. Özellikle geçen yıl ilçe merkezinde 1,5 metreyi geçen kar kalınlığı, köylerde ise 2 metreye yaklaşmıştı.