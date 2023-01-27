İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik İskenderun'da belirlenen 2 adreste arama yaptı.



Şüphelilerden M.Ö.'nün Buluttepe Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Bir diğer şüpheli H.Y'nin Piri Reis Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi bulundu. Polis tarafından 2 şüpheli de gözaltına alınarak ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.