Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 13:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik İskenderun'da belirlenen 2 adreste arama yaptı.
Şüphelilerden M.Ö.'nün Buluttepe Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bir diğer şüpheli H.Y'nin Piri Reis Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi bulundu. Polis tarafından 2 şüpheli de gözaltına alınarak ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Hatay
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