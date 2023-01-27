Kayseri'de yıllık ortalama 423 bin megavat elektrik üreten ve depoladığı suyla bölge halkına adeta can suyu olan Yamula Barajı'nda su seviyesi "kritik" eşiğe düştü.

Barajda geçen yıl haziran ayında bahar yağışlarıyla birlikte yüzde 28'lere kadar yükselen doluluk oranı, ülke genelinde etkili olan kuraklıkla beraber yüzde 5,7'ye düştü.

Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Yamula Barajı'nda, suyun tutulmaya başlandığı 2003 yılından beri hiç bu kadar çekilme yaşanmadığını söyledi.

Kuraklığın tüm Türkiye'yi etkilediğini dile getiren Güneş, "Kızılırmak hemen hemen kesildi gibi. Daha önce Kayseri'de böyle bir kuraklık yaşamadık. Ekinlerimiz doğru düzgün çıkmadı. Kayseri'nin en büyük balıkçılığı bu barajda yapılıyor. Bu tesiste çok sayıda işçi istihdam ediliyor. Aşırı bir kuraklık var. Bazı yerlerde 80 metre çekilme var" dedi.

Güneş, kuraklığın her geçen yıl etkisini daha fazla hissettirmeye başladığını belirterek, tarım arazilerinin verimli kullanılabilmesi için daha çok baraj ve gölet yapılması gerektiğini ifade etti.

"Su şu anda petrol kadar önemli"

Yamula Barajı'nda elektrik üretimi de yapıldığına dikkati çeken Güneş, şunları kaydetti:

Biz tabii elektrik üretimine karşı değiliz. Devletimizin takdiri ancak elektrik üretimi durmazsa baraj bitiyor. Bittiği zaman hem sulama yapamayacağız hem de barajın bir önemi kalmayacak. Onun için yetkililerden, ilgililerden bu süreçte elektrik üretiminin durdurulmasını istiyoruz. Konuyla ilgili bir rapor hazırlayıp yetkililere sunduk. Bu gibi durumlar için çiftçilerimizin ürünlerine kasko-sigorta yaptırması gerekiyor. Sigorta olmadan kuruyan ürüne destek almak mümkün değil. Bu yüzden çiftçilerimizin sigorta konusunu daha da ciddiye alması gerekiyor. Artık bir damla suya ihtiyacımız var. Suyun da kıymetini bilmemiz lazım. Evdeki suyu, tarladaki suyu, ahırdaki suyu daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Su şu anda petrol kadar önemli. Bu dönemde kuraklıktan çok etkilenmeyen nohut ve aspir gibi ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Çiftçilerimizin bu ürünlere yönelmesi için devletimizin desteği ve yönlendirmesi gerekiyor.

Baraj kıyısında bulunan Kuşcu Mahallesi'nin muhtarı Ali Osman Uslu da barajı yapıldığı günden itibaren takip ettiğini ve su seviyesinin hiç bu kadar düşmediğini söyledi.

Bölge halkının geçim kaynağının tarım olduğunu vurgulayan Uslu, "Hayatımda böyle bir kuraklık görmedim. Bunun için devletimizin bir tedbir almasını talep ediyoruz" dedi.