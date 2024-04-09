Kastamonulu genç antrenör ramazanda özel bireyler ve ailelerini yalnız bırakmadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazanda "Vakıf İftar Buluşmaları" kapsamında 81 ilde iftar programları düzenlendi.

Vakıflar tarafından bu yıl Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince Merkez Spor Salonu'nda işlettiği 200 kişilik "Mutlu Kafe"de özel bireyler ve ailelerine yönelik düzenlenen iftar programlarında ise il merkezi ve ilçelerden gelen özel bireyler, aile ortamında iftarını yaptı.

Özel bireylerle bir arada olmayı seven antrenör Saliha Destireci de her akşam evinde olmak yerine düzenlenen bu iftarlarda gönüllü olarak çalıştı.

Destireci, Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğunu, bir spor kulübünde voleybol antrenörlüğü yaptığını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince iftar programı düzenlendiğini ramazanın ikinci günü öğrendiğini ve o günden beri her iftarda "Mutlu Kafe"de olduğunu anlatan Destireci, "Çok sevdiğim için gelmeye başladım. Evde iftar yapmak güzel ama burada özel bireylerle, onların aileleri ile olmayı tercih ettim. Özel bireylerimiz, yaşlılarımız geliyor burada onlara yardım ediyorum." dedi.

İftarda yaptıklarından bahseden Destireci, şunları kaydetti:

"Özel bireyler, yaşlılarımız ve misafirlerimizi önce karşılıyoruz, hal hatır soruyorum. Mutlu oluyorlar. Yemek alamayanlara yemek dağıtıyorum. Yaşlılarımız ve özel bireylerimize yemek yedikten sonra masa toplama noktasında yardımcı oluyorum. Yiyor içiyor en sonunda eğleniyoruz. Herkes mutlu şekilde evine geçiyor. Bu huzur ve mutluluk verici. Her şey kendi evleri gibi olsun istiyorum. Onların buradan mutlu ayrılması bizi mutlu ediyor. Bu etkinlik ya da başka etkinliklerde onların her zaman yanında olmaya devam edeceğim."

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise çok güzel bir ramazan geçirdiklerini söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde iftar programları düzenlendiğini dile getiren Boyraz, "Ramazan ayı boyunca özel bireylerimize, ihtiyaç sahiplerimize iftar veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bizim bir hayalimizdi. Özel bireylerimizin dışarda bir yerde ev ortamında yemek yemeleri, kaynaşmaları farkındalık oluşturmaları bizim hayalimizdi. Bunu gerçekleştiren Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürümüz Erdal Bey'e ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Ailelerimiz onu kendi evladı gibi gördü"

Saliha Destireci'nin gönüllü olarak yanlarında yer almasından mutluluk duyduklarını belirten Boyraz, "Bize her akşam gönüllü destek olan kızımız Saliha oldu. Özel bireylerle vakit geçirmek ona iyi geldi. Ailelerimiz onu kendi evladı gibi gördü. Bütün ramazan boyunca buranın toplanması, özel bireylerle ilgilenme noktasında elinden geleni yaptı. Bu davranışın, gençlere örnek olması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.