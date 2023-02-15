İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ikinci gönüllü sağlık ekibinin afet bölgesine uğurlandığı belirtildi.

Bölgeye daha önce depremin ilk günü 30 kişilik gönüllü sağlık ekibinin gittiği aktarılan açıklamada, "10 ilimizi etkileyen deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta sağlık hizmeti vermek üzere bugün de İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinden hekim ve sağlık personelinden oluşan 35 gönüllüyü daha görev yerlerine uğurladık." ifadesine yer verildi.