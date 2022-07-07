Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda değişik miktarlarda sentetik uyuşturucu, reçeteye tabi hap, kenevir tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kastamonu Uyuşturucu
Son Haberler
- 15:04
- 15:23
- 14:46
- 14:38
- 14:39
Sıradaki Haber
Bartın'da selden zarar gören okulları jandarma temizliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz