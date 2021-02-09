Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da orman yangını mahalleye sıçradı
[Fotoğraf: AA]
Abana ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırcık Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede mahalledeki evler ile ormanlık alana sıçradı.
Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi boşaltıldı.
Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler müdahale ediyor.
Etiketler: Yangın
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