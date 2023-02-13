Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri deprem bölgesindekiler üşümesin diye tatil olmasına rağmen bir araya gelerek, metal atölyesinde soba üretmeye başladı.

İlk etapta üretilen 100 soba, bugün bölgeye gönderilecek.

Metal Teknolojisi Alanı Bölüm Şefi Serkan Özsoy, büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.

Kısa sürede öğretmen ve öğrenciler olarak organize olduklarını anlatan Özsoy, "Haber alır almaz öğretmen ve öğrencilerimizle ne yapabiliriz diye düşünüp bir araya geldik. Metal teknolojisi bölümü olarak deprem bölgesindeki insanların ihtiyacı olan çadır içi ve çadır dışı 100 soba yaptık. Hafta sonu da çalışarak el birliği ile sobaları ürettik." dedi.

Oradaki insanlar için çok üzüldüklerini anlatan Özsoy, "Deprem bölgesinde depremzedelerimizin o şekilde olmaları bizi çok üzdü, evde rahat oturmaya içimiz elvermedi. Atölyemizin imkanlarını kullanarak, böyle bir üretim yaptık." diye konuştu.

Öğrencilerden Metehan Özdemir ise hocalarının haber vermesiyle kısa sürede toplandıklarını kaydederek, "Sacları ve varilleri kesip sobalar yaptık. Deprem bölgesindekiler kardeşimiz, onlara destek amaçlı yaptık." ifadesini kullandı.

Yusuf Toprakoğlu da "Orada üşüyenler var, onlar için bir araya geldik. Onlar orada üşürken yüreğimiz dayanmadı ve soba yapmaya başladık." açıklamasında bulundu.