İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon'a gelen depremzedelerin daha kolay sağlık hizmetine erişerek muayene olabilmesi için poliklinik tahsisi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk olarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'nde depremzedelerimiz için daha kolay hizmete erişebilmek ve muayene olma amacıyla bir poliklinik tahsisi yaptık. İnşallah, depremde felaketi yaşayan vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını daha hızlı gidermiş olacağız."