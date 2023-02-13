Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

"Haydi Sinop" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Valilik tarafından 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda "sosyal market" oluşturuldu.

Kente getirilen depremzedeler, markete gelerek, burada giysi ve ayakkabı ihtiyaçlarını gideriyor.

Sinop Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda ise vatandaşlardan sosyal markete giysi ve ayakkabı bağışında bulunmaları çağırısı yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu da sosyal marketi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.