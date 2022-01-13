Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 08:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama meydana geliyor.
Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, karla kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçların kurtarılmasına da yardımcı oluyor.
Trafik ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.
Türk Kızılay ekipleri ise yolda kalan araçların sürücülerine ikramda bulundu.
Etiketler: Kastamonu Buzlanma Kar Yağışı
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