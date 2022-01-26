Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 03:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da jandarma ekipleri evlerine gidemeyen öğrencilere yardım etti
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Küre ilçesinde okulların yarıyıl tatiline girmesine rağmen kar nedeniyle evlerine gidemeyen öğrencilere jandarma ekipleri yardım etti.
Küre Yatılı Bölge Okulunda eğitim gören öğrenciler okulların tatil olmasının ardından kar yağışı nedeniyle evlerine dönemedi.
Kar yağışının her geçen gün etkisini artırması üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devreye girdi.
Jandarma ekipleri, okulda bulunan 8 öğrenciyi alarak, iş makinelerinin açtığı yolda ilerleyip ailelerine teslim etti.
Ekipler, kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı alanlarda bazı öğrencileri kucağında taşıdı.
Etiketler: Kastamonu Jandarma Genel Komutanlığı
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