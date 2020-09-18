Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ihbar üzerine Daday ilçesi Köşeler köyünde çalışma başlattı.

Bölgede kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 2 dedektör ile kazı yapmakta kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Bu arada, jandarmanın Taşköprü ilçesi Alambatak köyünde düzenlediği operasyonda ise R.K'nin evinde 7 boşluk arama çubuğu, oğlu A.K'nin evinde ise 3 define arama dedektörü ile üzerinde çeşitli işlemler yapılmış taş obje ele geçirildi.

Baba ve oğlu gözaltına alındı.