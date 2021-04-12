Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaçam köyü mevkisinde Ziya Aşçıoğlu (72) yönetimindeki 37 UA 873 plakalı kamyonet, şarampole devrildi.
Ağaçlara çarparak duran araçtaki sürücü ile eşi Ayten Aşçıoğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Haberler
- 18:33
- 18:23
- 18:20
- 18:06
- 18:33
Sıradaki Haber
Elazığ'da, daha önce sadece Çin'de bulunan Achrus albicosta isimli böcek görüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz