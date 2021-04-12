Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki iki anaokulunu ziyaret ederek çocuklara genel asayiş, trafik kuralları ve Kovid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Öte yandan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de kentteki bir tekstil atölyesinde çalışan işçilerle bir araya geldi.

İşçilere, güvenlik ve Kovid-19 tedbirleri konularında bilgilendirmede bulunuldu.