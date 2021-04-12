Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Jandarma Bakım Üsteğmen Çağrı Gönenç öncülüğündeki Jandarma Gücü Kick Boks takımı, 26 ülkeden 1600 sporcunun katıldığı 6. Uluslararası Türkiye Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarında 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Jandarma Gücü Kick Boks takımı, böylelikle 388 takımın yer aldığı organizasyonda 7'nciliğe uzandı.

Jandarma Gücü sporcularından Uzman Jandarma 4. Kademeli Çavuş İsmail Kale 74 kiloda "Light Contact" ve "Kick Light" branşlarında iki altın madalya kazanırken, Jandarma Astsubay Çavuş Dilara Keleş 70 kiloda "Kick Light" branşında, sözleşmeli sporcu Faysal Sılıv ise 51 kiloda "K-1" branşında şampiyonluğu elde etti.

Jandarma Teğmen Murat Algül 79 kiloda "Point Fighting" branşında, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Berk Karataş 94 kiloda "Light Contact" branşında ve Jandarma Astsubay Çavuş Firdevs Avcu 70 kiloda "Low Kick" branşında ikinciliği kazanarak, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Jandarma Personel Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ersin Pekgöz 94 kiloda "Point Fighting" branşında, Jandarma Astsubay Çavuş Ferhat Yeniçerioğlu 63,5 kiloda "Full Contact" branşında ve Jandarma Er Soner Şen 67 kiloda "K-1" branşındaki üçüncülükleri ile "Jandarma Gücü"ne bronz madalya getirdi.