Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da cinayet suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
[Fotograf: AA]
Kastamonu'da cinayet suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, yakalandı.
İI Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 35 yaşındaki M.S. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 50 yaşındaki H.A., Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla ve Kuyluş köylerinde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.
M.S. ve H.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kastamonu
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