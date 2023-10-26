Kastamonu'da balıkçı teknesinde fenalaşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sabah saatlerinde Evrenye Köyü Balıkçı Barınağı'na gelen hamsi yüklü teknenin ambarının kapağını açan H.H. (48) ve E.S. (29) fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan balıkçılar, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Balıkçılardan H.H'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Balıkçı teknesinin sahibi Erdem Baş, bir süre önce tuttukları hamsiyi barınaktaki yoğunluk nedeniyle boşaltamadıklarını söyledi.

Hamsiyi 50 mil açıkta tuttuklarını dile getiren Baş, "Limana gelinceye kadar uzun süre geçiyor. Limanda da boşaltmak için sıra bekliyoruz. 35 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez başımıza böyle bir şey geldi." dedi.