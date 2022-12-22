Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da apartmanın çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Atatürk Bulvarı'nda bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartmandakilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Çatalzeytin, Abana ve Türkeli belediyelerinin itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerden de yararlanarak yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında apartmanın 4. katındaki daireler ile çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Kastamonu
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