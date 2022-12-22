Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 00:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Erzincan'da kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi sağlık ekiplerince kurtarıldı.
Mehmet G'nin kullandığı otomobil, Altınbaşak beldesi Küçükadağan Mahallesi yönüne seyir halindeyken Celal Toraman Köprüsü'nde kontrolden çıktı. Köprünün ayağına devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi Zehra G. araçta sıkıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mehmet G. ile Zehra G. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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