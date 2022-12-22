Kaza, saat 21.30 sıralarında Akliman mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.C.'nin kullandığı otomobil, Hamsilos istikametinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin bahçe kapısına ve ardından bahçe duvarına çarparak yan yattı.

Yaşanan kazada aracın şoförü ile araçta bulunan H.T. ve C.S. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.