Kastamonu'da 4 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Araç ilçesinde "uyuşturucu satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.K ve "hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası olan A.Y.K, Cide ilçesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 hapis cezası olan S.T. ile İnebolu ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan C.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.