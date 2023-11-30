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Güncel
AA 30.11.2023 18:19

Kastamonu'da 4 hükümlü yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Kastamonu'da 4 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Araç ilçesinde "uyuşturucu satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.K ve "hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası olan A.Y.K, Cide ilçesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 hapis cezası olan S.T. ile İnebolu ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan C.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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