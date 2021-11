Konfederasyon, 11 Ağustos'ta sel felaketi yaşanan Kastamonu ve Sinop'ta çocukların sosyal hayatlarına daha hızlı dönmeleri amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden başlatılan etkinlikler, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde devam etti. Etkinliklerin son durağı ise Kastamonu'nun İnebolu ilçesi oldu.

İnebolu 25 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklar ok atışı, mas güreşi, mangala, ok savaşları, çembergaz oyunu, çubuk oyunlarını oynadı ve ıhlamur baskı yaptı. Gönüllerince eğlenen çocuklar için ayrıca Ahmet Ergün Parkı'nda at binme etkinliği de gerçekleştirildi.

Kabalar Köyü İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Enes Yılmaz, AA muhabirine, okullarından 60 öğrencinin etkinliklere katıldığını söyledi.

Öğrencilerin çok eğlendiğini dile getiren Yılmaz, "Öğrencilerimiz ata bindi, ok attılar. Bu faaliyetler için Etnospor'a çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz inanılmaz eğlendi, hatta biz de eğlendik onları izledikçe." dedi.

Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emirhan Kocaman ise atalarının oynadığı oyunları öğrendiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla ok atarak birbirimizle yarıştık. Kazanan olmadı, gönüller kazandı. Ata binmeyi de öğrendik." ifadesini kullandı.

Aynı okul öğrencilerinden Zeynep Ada da etkinlikten çok memnun kaldıklarını, tekrar düzenlenmesini istediklerini dile getirdi.