Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendilerini kamu görevlisi, asker ve polis olarak tanıtarak il genelinde çok sayıda kişiyi telefonla dolandıran suç şebekesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü koordinesinde Kastamonu merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ağrı, Gaziantep ve Adıyaman'da 15 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alınmıştı.