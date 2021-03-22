Ağlı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs (Covid-19) yayılımının önlemesi amacıyla ilçedeki okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kararda, uzaktan eğitime devam edileceği ifade edildi.

İnebolu ilçesinde de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Atatürk Ortaokulunda yüz yüze eğitime 23 Mart Salı gününden itibaren 6 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

Okulda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.