Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da barajda mahsur kalan karacayı jandarma kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde barajda mahsur kalan karaca, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Jandarma ekipleri, Derbent Sulama Barajı çevresinde yürüttükleri önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında, bir karacanın barajda mahsur kaldığını fark etti.
Karacayı bulunduğu yerden çıkaran ekipler, Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.
Koruma altına alınan karaca, tedavisi sonrasında doğaya salındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sokak Hayvanları
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