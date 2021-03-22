Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pozantı'da yanan ormanlık alana kızılçam tohumu ekildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlara yeniden yeşillendirme çalışmaları kapsamında kızılçam tohumu ekildi.
Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Orman Haftası kapsamında Belemedik Mahallesindeki Kirazlıdere mevkisinde gerçekleşen etkinlikte, yanan alanlara 2 bin 100 kilogram tohum atacaklarını kaydetti.
Etkinliğe Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, Pozantı Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Doğucu, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Ünsal, Pozantı Orman İşletme Müdürü Bünyamin Üçgül, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Etiketler: Orman Yangını Tarım ve Orman Bakanlığı
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